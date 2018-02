Санкции не главное в оценке рисков экономики РФ, внутренняя политика важнее - глава АКРА

ЛОНДОН, 1 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Санкции больше не играют главной роли для международных инвесторов при оценке рисков российской экономики; внутренняя экономическая политика и внутренние российские решения в настоящее время важнее, считает глава рейтингового агентства АКРА Екатерина Трофимова.

По ее словам, российская экономика, а также отечественные и зарубежные инвесторы уже приспособились к санкционному режиму, и даже при расширении санкций "действенный эффект на экономику будет незначительным".

"Я считаю, что тема санкций для оценки рисков для российских или иностранных инвесторов выглядит очень преувеличенной. Уже очевидно, что внутренняя экономическая повестка играет большую роль при определении качества российских компаний, регионов, финансовых институтов. В частности, мы видим, что они в большей степени оказывают влияние на оценку рейтингов, которыми мы занимаемся", - сказала Трофимова журналистам в Лондоне в рамках конференции "Российские рынки капитала", организованной Центром изучения финансовых инноваций (Centre for the Study of Financial Innovation).

Иностранных инвесторов привлекает сложившаяся ситуация в РФ, при которой процентные ставки выше текущей инфляции, полагают в АКРА. "С этой точки зрения уровень процентных ставок в РФ является одним из самых высоких в мире на фоне стабильного кредитного качества российских заемщиков. Кредитное качество имеет положительную динамику, чему свидетельство недавнее решение нескольких международных рейтинговых агентств", - подчеркнула глава агентства.

В условиях дефицита качественных высокодоходных активов в мире российские ценные бумаги представляют большой интерес, который немного сдерживается санкционной составляющей, считает Трофимова. "При этом мы до сих пор видим, что около трети инвестиций в российские ОФЗ - это "реальные" иностранные инвестиции", - резюмировала она.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели - всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.