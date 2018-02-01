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Немецкий индекс DAX закрыл торги самым большим снижением за 3 месяца


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Немецкий индекс DAX завершил торги четверга самым большим снижением с начала ноября прошлого года, при этом другие биржевые индексы Европы по итогам торгов также оказались в минусе, следует из биржевых сводок.

На закрытии немецкий индекс DAX опустился на 1,41%, до 13003,9 пункта, британский FTSE 100 - на 0,57%, до 7490,39 пункта, французский CAC 40 - на 0,5%, до 5454,55 пункта.

"DAX вышел за пределы 50-дневного скользящего среднего значения", - отметил аналитик ETX Capital Нил Уилсон (Neil Wilson), слова которого приводит агентство Market Watch. "Трудно сказать, обусловлена ли эта динамика только техническими факторами, но похоже, что нервозность на фондовых рынках связана с ростом доходности облигаций", - считает эксперт.

По состоянию на 21.10 доходность 10-летних гособлигаций Германии растет на 0,015 базисного пункта, до 0,726%, что является максимальным уровнем с декабря 2015 года.

В то же время, дополнительное давление на европейские индексы оказали данные статистики по еврозоне. Как сообщила в четверг исследовательская организация Markit Economics, индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран макрорегиона, по окончательной оценке, в январе снизился до 59,6 пункта с 60,6 пункта в декабре 2017 года. Показатель, который стал минимальным за последние три месяца, полностью совпал с ожиданиями аналитиков.

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