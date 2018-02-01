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АКРА видит экономические предпосылки для снижения ставки ЦБ РФ в 2018 г до 7-7,25%


Рынки

ЛОНДОН, 1 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Рейтинговое агентства АКРА видит экономические предпосылки для снижения процентной ставки Банка России к концу 2018 года до 7-7,25%. При этом инфляционные ожидания рынка сохраняются на высоком уровне, что сдерживает ЦБ от более быстрой корректировки ставки, считает глава рейтингового агентства Екатерина Трофимова.

"По нашему прогнозу, ключевая ставка ЦБ до конца 2018 года снизится до диапазона 7-7,25% при ожидании годовой инфляции на конец года на уровне 4,6%. Мы ожидаем, что денежно-кредитная политика Банка России останется умеренно жесткой еще на протяжении как минимум этого года", - сказала она, отвечая на вопрос о предстоящем заседании ЦБ по ставке.

По мнению Трофимовой, условия для снижения процентной ставки в российской экономике сохраняются. "В целом по году имеются экономические предпосылки для продолжающегося тренда по снижению процентных ставок, и рынок действительно закладывает в свою работу ожидание, что процентные ставки снизятся, но будет ли такое решение принято на этом заседании, сказать сложно", - сказала она журналистам в Лондоне в рамках конференции "Российские рынки капитала", организованной Центром изучения финансовых инноваций (Centre for the Study of Financial Innovation).

По мнению главы АКРА, сдерживающим фактором для более быстрого снижения процентной ставки для Банка России остаются низкие ожидания рынка по уровню инфляции.

"Ожидания снижаются все еще не слишком быстро. Правильно сравнивать уровень процентных ставок не с отчетной инфляцией, а с инфляционными ожиданиями. А по оценке АКРА, они все еще находятся по разным категориям участникам рынка в диапазоне 9-12%, что составляет существенный разрыв с наблюдаемой инфляцией. Поэтому в принятии решения по ставке существует отложенный эффект, когда инфляция снижается по факту быстрее, чем экономические субъекты ожидают. Это сдерживает ЦБ от более быстрой корректировки процентной ставки", - пояснила она.

Банк России в 2017 году снижал ключевую ставку шесть раз, доведя ее до 7,75% годовых. ЦБ по-прежнему оценивает уровень нейтральной ключевой ставки в 6-7%. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по процентной ставке состоится 9 февраля.

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