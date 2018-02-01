Рабочие крупнейших промпредприятий Германии проводят вторую 24-часовую забастовку

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. В Германии рабочие промышленных предприятий, в числе которых автопроизводители Volkswagen, Mercedes-Benz, Daimler и Ford F, проводят вторую 24-часовую забастовку с требованием повышения зарплат и улучшений условий труда, говорится в заявлении профсоюза IG Metall.

"В металлургических и электротехнических компаниях сегодня продолжаются предупредительные забастовки. Остановлено производство примерно в 100 компаниях, где работают около 125 тысяч сотрудников. Работа была частично остановлена на некоторых предприятиях уже в среду вечером с началом ночной смены", - сообщается в релизе.

Первый день забастовки состоялся во вторник после провалившихся переговоров об оплате и условиях труда. Профсоюз IG Metall требует увеличения зарплат на 8% и сокращения длительности рабочего дня для 3,9 миллиона сотрудников немецких металлургических и машиностроительных предприятий.

Профсоюз IG Metall (Industriegewerkschaft Metall, IGM) объединяет миллионы рабочих и служащих металлургической, машиностроительной и электронной промышленности в Германии.