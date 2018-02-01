Аэропорт "Домодедово" привязал арендную плату магазинов duty free к выручке

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Домодедово" привязал арендную плату магазинов duty free к проценту от их выручки, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

"Это касается только магазинов Duty Free. Такая модель расчет позволяет полноценно реализовать концессионную схему, которая предполагает активное участие в формировании выручки", - сказал он.

Подход, основанный на тарифе с квадратного метра с последующей корректировкой на пассажиропоток конкретной зоны, не соответствует международной практике развития концессионного бизнеса в аэропорту, отметили в "Домодедово".

"Мы не ожидаем значительных и резких колебаний конечной арендной ставки", - добавил представитель аэропорта.