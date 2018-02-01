ЦБ может смягчить требования по рискам банков для стимулирования проектного финансирования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев /ПРАЙМ/. Банк России рассматривает возможность смягчения требований по рискам банкам для стимулирования проектного финансирования в РФ, критерии будут выработаны позднее в рамках внедрения ВЭБом фабрики проектного финансирования, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Госсовета.

"Банки практически не финансируют проектное финансирование, так как оно осуществляется через SPV (special purpose vehicle - компания специального назначения, созданная для реализации определенного проекта - ред.). Банки по формальным признакам не могут это отличить (SPV - ред.) от фирмы-однодневки, у нее нет ни истории, ни залогов", - отметила Набиуллина.

"И мы договорились, что отработаем в рамках ВЭБовской фабрики эти критерии, будем снижать там требования риска со 150% до 100% и некоторые другие послабления. И потом, когда отработаем эти критерии, - распространим и на проекты, которые идут не только через ВЭБ, наше намерение сделать это в ближайшее время. Мы сейчас второе решение проектного финансирования уже приняли", - сообщила глава ЦБ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял о необходимости создания на базе ВЭБа фабрики проектного финансирования с привлечением ресурсов сторонних инвесторов на принципах синдикации. ВЭБ и Ассоциация банков России 14 сентября подписали соглашение в сфере проектного финансирования для кредитования промпроектов. В качестве инструментов поддержки проектов рассматривается привлечение частного финансирования, государственных гарантий, субсидий, финансовых инструментов других институтов развития.

Глава ВЭБа Сергей Горьков сообщил в декабре, что соглашения о реализации первых трех проектов планируется подписать в феврале в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Первый заместитель председателя — член правления ВЭБа Дмитрий Курдюков также в декабре сообщал, что речь идет о создании новых высокотехнологичных производств на территории страны. Стоимость проектов должна превышать 3 миллиарда рублей, но позднее она может быть снижена. Также, по его словам, срок таких проектов ограничен 15 годами, а помимо кредитного финансирования спонсор или инициатор проекта должен вложить не менее 20% собственных средств.