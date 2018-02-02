Биржи АТР в основном снижаются вслед за американскими индексами

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются, следуя динамике бирж США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,42% - до 3432,04 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,44%, до 1813,04 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,01% - до 32641,27 пункта. Корейский KOSPI уменьшался на 1,79%, до 2522,28 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,49%, до 6119,8 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,69%, до 23325,41 пункта.

Крупнейшие биржи США в четверг закрылись в основном снижением, несмотря на позитивную внутреннюю статистику и хорошие финансовые результаты компаний. Аналитики связывают снижение индексов с ростом доходности государственных облигаций США. По мнению экспертов агентства MarketWatch, несмотря на то, что экономика США развивается убедительными темпами, инвесторы не стремятся вкладываться в фондовые активы. Вероятной причиной может быть страх слишком резкой инфляции, отмечают они.

По итогам январского заседания Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидали аналитики. При этом Федрезерв прогнозирует, что в текущем году инфляция в США вырастет и стабилизируется в районе целевого показателя на среднесрочную перспективу в 2%. На этом фоне показатель доходности десятилетних казначейских облигаций США находится на максимумах с апреля 2014 года.

"Фондовые рынки во всем мире осознают, что доходность облигаций растет, и, в конечном итоге, это означает возможность повышения ставок. Такие действия на долговом рынке могут заставить инвесторов нервничать", - приводит агентство мнение аналитика OM Financial Стюарта Ива (Stuart Ive).