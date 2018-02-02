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Золото дорожает накануне статистики по безработице в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром поднимается, инвесторы ожидают статистику по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.24 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,9 доллара, или на 0,22%, до 1350,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,2%, до 17,19 доллара за унцию.

Позднее в пятницу министерство труда США обнародует данные по безработице в стране за январь. Эксперты прогнозируют сохранение индикатора на уровне 4,1%. Таким образом, аналитики ожидают, что показатель сохранится на том же уровне четвертый месяц подряд. В сентябре безработица в США составляла 4,2%.

Показатель по безработице в США является одним из основных индикаторов, которые учитываются Федрезервом при принятии решения по ключевой ставке, что, в свою очередь, оказывает влияние на курс доллара. Золото чувствительно к изменению процентной ставки ФРС, так как изменение курса американской валюты влияет на спрос на металл, торгуемый в долларах.

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