События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 февраля

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

10:00 мск (07:00 GMT) RUB Северсталь - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017

15:00 мск (12:00 GMT) RUB Северсталь - телеконференция менеджмента с участием А. Куличенко (ожидается объявление решения СД в отношении дивидендов)

RUB Московская Биржа - данные по обороту торгов за январь

RUB КТК /Кузбасская топливная компания/ - производственные результаты за 2017

RUB Аэрофлот - финансовая отчетность по РСБУ за 2017

RUB Аэрофлот - СД (решение по сделке с заинтересованностью /о лизинге 9 новых Airbus/)

RUB МегаФон - СД (о созыве и подготовке ВОСА)

RUB Ленэнерго - СД (див-ды )

RUB МРСК Волги - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции, бизнес-план 2018)

RUB МРСК Урала - СД (о дивидендной политике)

RUB МРСК Центра и Приволжья - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)