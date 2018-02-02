События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 февраля

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия - Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (4кв2017)
|0,20%
|0,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (4кв2017)
|1,60%
|1,7% (факт)
|11:00
|EUR
|Испания - Изменение количества безработных
|-61,5 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (январь)
|48,1
|52
|13:00
|EUR
|Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,40%
|0,30%
|16:30
|USD
|США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (январь)
|0,30%
|0,30%
|16:30
|USD
|США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
|148 тыс
|184 тыс
|16:30
|USD
|США - Доля экономически активного населения (январь)
|62,70%
|16:30
|USD
|США - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (январь)
|146 тыс
|180 тыс
|16:30
|USD
|США - Уровень безработицы (январь)
|4,10%
|4,10%
|18:00
|USD
|США - Объём промышленных заказов (м/м) (декабрь)
|1,30%
|1,50%
|18:00
|USD
|США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
|84,8
|85
|18:00
|USD
|США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
|94,4
|95
|21:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|759
|758
|23:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|33 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|716,7 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|214,7 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|166,5 тыс
|23:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|16,7 тыс
|23:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-122,9 тыс
|23:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|26,1 тыс
|23:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|144,7 тыс
|USD
|США - Apple - прибыль за финанс. 1кв2018
|19,451 млрд долл
|USD
|США - Chevron - прибыль за финанс. 4кв2017
|2,291 млрд долл
|USD
|США - ExxonMobil - прибыль за финанс. 4кв2017
|4,225 млрд долл
|USD
|США - Google - прибыль за финанс. 4кв2017
|7,055 млрд долл
|USD
|США - Mersk - прибыль за финанс. 4кв2017
|2,56 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|10:00 мск (07:00 GMT)
|RUB
|Северсталь - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|15:00 мск (12:00 GMT)
|RUB
|Северсталь - телеконференция менеджмента с участием А. Куличенко (ожидается объявление решения СД в отношении дивидендов)
|RUB
|Московская Биржа - данные по обороту торгов за январь
|RUB
|КТК /Кузбасская топливная компания/ - производственные результаты за 2017
|RUB
|Аэрофлот - финансовая отчетность по РСБУ за 2017
|RUB
|Аэрофлот - СД (решение по сделке с заинтересованностью /о лизинге 9 новых Airbus/)
|RUB
|МегаФон - СД (о созыве и подготовке ВОСА)
|RUB
|Ленэнерго - СД (див-ды )
|RUB
|МРСК Волги - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции, бизнес-план 2018)
|RUB
|МРСК Урала - СД (о дивидендной политике)
|RUB
|МРСК Центра и Приволжья - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)
|RUB
|МРСК Юга - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)