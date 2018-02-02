FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 февраля


Рынки
  • #Аналитика
    © fotolia.com, Scanrail

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUDАвстралия - Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (4кв2017)0,20%0,6% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (4кв2017)1,60%1,7% (факт)
11:00 EURИспания - Изменение количества безработных-61,5 тыс
12:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (январь)48,152
13:00 EURИталия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)0,40%0,30%
16:30 USDСША - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (январь)0,30%0,30%
16:30 USDСША - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)148 тыс184 тыс
16:30 USDСША - Доля экономически активного населения (январь)62,70%
16:30 USDСША - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (январь)146 тыс180 тыс
16:30 USDСША - Уровень безработицы (январь)4,10%4,10%
18:00 USDСША - Объём промышленных заказов (м/м) (декабрь)1,30%1,50%
18:00 USDСША - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)84,885
18:00 USDСША - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)94,495
21:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes759758
23:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/33 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC716,7 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC214,7 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC166,5 тыс
23:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC16,7 тыс
23:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC-122,9 тыс
23:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю26,1 тыс
23:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC144,7 тыс
 USDСША - Apple - прибыль за финанс. 1кв2018 19,451 млрд долл
 USDСША - Chevron - прибыль за финанс. 4кв2017 2,291 млрд долл
 USDСША - ExxonMobil - прибыль за финанс. 4кв2017 4,225 млрд долл
USDСША - Google - прибыль за финанс. 4кв2017 7,055 млрд долл
USDСША - Mersk - прибыль за финанс. 4кв2017 2,56 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
10:00 мск (07:00 GMT)RUBСеверсталь - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
15:00 мск (12:00 GMT)RUBСеверсталь - телеконференция менеджмента с участием А. Куличенко (ожидается объявление решения СД в отношении дивидендов)
RUBМосковская Биржа - данные по обороту торгов за январь
 RUBКТК /Кузбасская топливная компания/ - производственные результаты за 2017
RUBАэрофлот - финансовая отчетность по РСБУ за 2017
RUBАэрофлот - СД (решение по сделке с заинтересованностью /о лизинге 9 новых Airbus/)
 RUBМегаФон - СД (о созыве и подготовке ВОСА)
 RUBЛенэнерго - СД (див-ды )
 RUBМРСК Волги - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции, бизнес-план 2018)
 RUBМРСК Урала - СД (о дивидендной политике)
 RUBМРСК Центра и Приволжья - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)
 RUBМРСК Юга - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)
Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ