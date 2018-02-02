Европейские биржи снижаются в ожидании статистики по рынку труда из США

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют негативную динамику в пятницу перед публикацией данных по безработице в США за январь, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.49 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,19%, до 7475,99 пункта, французский CAC 40 - на 0,93%, до 5403,72 пункта, немецкий DAX - на 1,14%, до 12856,1 пункта.

В пятницу мировые инвесторы ждут данных по безработице в США в январе. По прогнозам аналитиков, показатель сохранился на уровне декабря в 4,1%, а число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 184 тысячи после роста на 148 тысяч месяцем ранее. Если данные оправдают ожидания аналитиков, то это может укрепить ФРС в ее намерении повысить базовую ставку в марте текущего года. На текущей неделе регулятор сохранил базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых после повышения на 25 базисных пунктов в декабре.

"Сегодняшние данные в США по занятости в январе вряд ли отрицательно повлияют на намерения регулятора повысить ставку, учитывая прогнозы по улучшению показателя", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

Также участники торгов обратили внимание на корпоративные новости европейского региона. Так, крупнейший немецкий банк Deutsche Bank сообщил, что его чистый убыток по итогам 2017 года снизился в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом, составив 497 миллионов евро. Инвесторы с пессимизмом восприняли тот факт, что банк не смог выйти в прибыльность по итогам года, и на этом фоне его акции дешевеют более чем на 6%.