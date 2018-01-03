Рубль снижается к доллару и евро, несмотря на дорогую нефть

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Рубль днем снижался к доллару и к евро, несмотря на стабилизацию рынка нефти выше уровня 69 долларов за баррель.

Участники рынка накануне выходных уходят в валюту, опасаясь возможного оглашения санкционных решений США в отношении российского госдолга, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 13.51 мск повышался на 0,37 рубля - до 56,29 рубля, курс евро рос на 0,28 рубля и равнялся 70,26 рубля.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Курс рубля к доллару и евро снижался днем в пятницу, несмотря на закрепление рынка нефти выше отметки 69 долларов за баррель сорта Brent. Поддержку котировкам "черного золота" оказывают ожидания инвесторами данных по динамике числа действующих буровых установок в США за неделю. После ощутимого роста неделей ранее они, возможно, снизились, считают эксперты.

Определенное давление на рубль исходит от оценок ЦБ РФ, который считает, что инфляционные ожидания населения РФ в январе сохранились вблизи исторических минимумов, 8,9%. Это позволяет регулятору решительнее снижать ключевую ставку, говорят эксперты.

Наконец, игроки рынка накануне выходных ожидают, что США огласит секретную часть доклада Минфина по России. Санкционные решения могут касаться инвестирования в российский госдолг, опасаются инвесторы.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что новые санкции против России будут введены в ближайшем будущем, Вашингтон уже работает над ними.

В итоге доллар и евро днем росли к рублю на 0,4-0,7%. Рублевая цена "черного золота" остается немного ниже уровня 3,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

В преддверии публикации январской статистики по американскому рынку труда и выходных, часть инвесторов зафиксирует прибыль по рублевым позициям, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Если данные по уровню занятости в США окажутся достаточно позитивными, пара USD/RUB может вернуться к отметке 56,3", - оценил он.

Если не поступят шокирующие санкционные релизы из США - вопрос снижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 9 февраля выглядит решенным, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. Как и на большинстве последних заседаний, основная интрига - каким будет шаг, 0,25 или 0,5 процентного пункта, говорит он.

"Текущая комбинация факторов: инфляция много ниже цели в 4%, крепкий курс рубля и высокие цены на нефть, неустойчивость восстановительной траектории экономики - указывают на возможность для ЦБ повторить декабрьский сценарий с более резким снижением ставки, сразу на 50 базисных пунктов. Мы, однако, полагаем, что регулятор ограничится более аккуратным действием - снижением на 25 пунктов - чтобы избежать возможную излишнюю волатильность ставки в дальнейшем", - добавил Кошелев.