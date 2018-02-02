Рубль немного замедлил снижение на новостях по санкциям

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Рубль в пятницу вечером немного замедлил снижение на заявлениях Минфина США по санкциям против РФ, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 17.55 мск повышался на 47 копеек - до 56,39 рубля, курс евро рос на 17 копеек - до 70,15 рубля. До новостей рубль более значительно снижался к основным резервным валютам.

Распространение санкций на госдолг РФ может оказать отрицательное влияние на мировые финансовые рынки и бизнес, говорится в докладе министерства финансов США, который цитирует в пятницу агентство Блумберг.