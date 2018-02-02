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Объем торгов на Московской бирже в январе снизился на 8,4%


Рынки / Акции

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе снизился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 58 триллионов рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В январе 2018 года общий объем торгов на биржевых рынках составил 58 триллионов рублей. Лучшую динамику продемонстрировал рынок облигаций (рост составил 103,2% здесь и далее по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), рынок акций (рост — 10,1%). Объем торгов на валютном рынке вырос на 5,9%", — отмечает биржа.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос более чем в два раза — до 1,446 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос в 2,1 раза, до 72,3 миллиарда рублей.

В январе на фондовом рынке Московской биржи размещены 24 облигационных займа, объем размещения составил 1,176 триллиона рублей (в том числе, объем размещения однодневных облигаций составил 586,1 миллиарда рублей).

Объем торгов на валютном рынке вырос на 5,9% и составил 25,3 триллиона рублей, в том числе кассовые сделки (спот) — 5,2 триллиона рублей, сделки своп и форварды — 20,1 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи вырос на 10,9% и составил 1,264 триллиона рублей, или 22,4 миллиарда долларов.

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