Рынок золота на Московской бирже по итогам января вырос на 40%

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января 2018 года вырос на 40% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 2,8 тонны, по серебру – вырос почти в три раза - до 1,5 тонны против 52 килограммов в январе 2017 года, сообщает Московская биржа MOEX.

В денежном выражении на Московской Бирже в январе 2018 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму более 6,9 миллиарда рублей (4,7 миллиарда рублей в январе 2017), в том числе объем торгов серебром на 46,6 миллиона рублей.

Как сообщалось, в 2017 году на Московской бирже было заключено сделок с драгоценными металлами на общую сумму более 115,7 миллиарда рублей, - на 50,14 тонны (+7,65% к 2016 году) золота и на 1,307 тонны (-21,76%) серебра. Участниками рынка драгоценных металлов является 61 организация: 50 банков и 11 инвестиционных компаний.

Первые в России поставочные биржевые торги золотом и серебром были запущены на Московской Бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам торгов осуществляется на обезличенные металлические счета (ОМС) участников, открытые в Банке НКЦ, который выступает в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке драгоценных металлов, а также совершает операции приема-выдачи слитков драгоценных металлов.