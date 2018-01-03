FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок золота на Московской бирже по итогам января вырос на 40%


Commodities / Рынки

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января 2018 года вырос на 40% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 2,8 тонны, по серебру – вырос почти в три раза - до 1,5 тонны против 52 килограммов в январе 2017 года, сообщает Московская биржа MOEX.

В денежном выражении на Московской Бирже в январе 2018 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму более 6,9 миллиарда рублей (4,7 миллиарда рублей в январе 2017), в том числе объем торгов серебром на 46,6 миллиона рублей.

Как сообщалось, в 2017 году на Московской бирже было заключено сделок с драгоценными металлами на общую сумму более 115,7 миллиарда рублей, - на 50,14 тонны (+7,65% к 2016 году) золота и на 1,307 тонны (-21,76%) серебра. Участниками рынка драгоценных металлов является 61 организация: 50 банков и 11 инвестиционных компаний.

Первые в России поставочные биржевые торги золотом и серебром были запущены на Московской Бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам торгов осуществляется на обезличенные металлические счета (ОМС) участников, открытые в Банке НКЦ, который выступает в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке драгоценных металлов, а также совершает операции приема-выдачи слитков драгоценных металлов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ