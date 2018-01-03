Смена правил расчета индексов MSCI увеличит инвестиции в акции ряда компаний РФ - эксперты

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Изменение схемы расчета состава индексов MSCI может способствовать притоку инвестиций в акции ряда российских компаний; однако некоторые из них, например, "Транснефть", "Сургутнефтегаз" SNGS и "Сбербанк" SBER, могут, напротив, столкнуться с оттоком средств, говорится в обзоре аналитиков "Сбербанк КИБ" Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

В среду индексный провайдер MSCI Inc. объявил о начале периода консультаций с клиентами об условиях включения в индексы компаний, акции которых имеют разное право голоса. В большинстве случаев предполагается присваивать таким компаниям более низкий вес в индексах MSCI. Отзывы клиентов принимаются до 31 мая, результаты будут объявлены к 21 июня.

"Хотя предложение носит скорее технический характер и его последствия могут быть неоднозначны, а до вступления в силу новых правил еще много времени (вероятно, три года до полной реализации в случае положительного решения), эти изменения могут иметь последствия для российских акций. В частности, по нашим оценкам, это ... будет способствовать оттоку инвестиций из акций "Транснефти" (до 30 миллионов долларов), "префов" "Сургутнефтегаза" (29 миллионов долларов), обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (27 миллионов долларов) и обыкновенных акций Сбербанка (17 миллионов долларов)", - пишут эксперты.

При этом аналитики указывают, что в остальные акции российских компаний из входящих в индекс ожидается приток, и доля российских компаний в индексах MSCI несколько вырастет. Это связано с тем, что выпуск нескольких классов акций менее популярен в России, чем на других рынках, таких как США и Китай.

Таким образом, они ожидают в целом притока пассивных инвестиций в российские активы примерно в 100 миллионов долларов, а вес России в индексе развивающихся рынков MSCI EM вырастет примерно на 2,5 процентных пункта, также предполагают они.