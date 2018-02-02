Рубль снижался вечером к доллару и евро на падении нефти ниже $68

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро, отыгрывая ослабление рынка нефти ниже уровня 68 долларов за баррель сорта Brent, отмечают эксперты.

Комментарии американского Минфина по возможным санкциям США против госдолга РФ оказали слабое влияние на курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.50 мск рос на 0,56 рубля - до 56,48 рубля, курс евро - на 0,1 рубля, до 70,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля снижался против доллара и евро, отыгрывая сползание рынка нефти ниже 68 долларов за баррель сорта Brent.

Игроки рынка ожидают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о динамике действующих буровых установок в США на прошлой неделе.

Вышедшие под конец недели комментарии американского Минфина относительно санкций против РФ полной ясности не внесли, хотя и снизили риски для госдолга РФ и рубля. Однако долгосрочного позитивного эффекта это не произвело.

В частности, Минфин США считает, что распространение санкций на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор и может повлечь ответные меры против интересов США. Распространение санкций США на госдолг России может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях. Они могут оказать отрицательное влияние на мировые финансовые рынки и бизнес, говорится в докладе американского Минфина.

В целом же, рублевая цена "черного золота" к вечеру колебалась ниже уровня 3,85 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро вечером прибавляли против рубля 0,2-1%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В последнее время инвесторы уже научились менее эмоционально реагировать на постоянно появляющиеся сообщения по санкционной тематике, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Кроме того, опубликованная Минфином США информация по сути так и не добавила ясности, будут ли введены санкции и какими будут их параметры. В результате участники валютного рынка быстро переключились на укрепление доллара на внешних площадках. Доллар вновь штурмует уровень сопротивления 56,4 рубля", - добавил он.

На следующей неделе доллар попытается немного отыграть утраченные позиции и продемонстрирует плавную восходящую динамику, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.

"Очевидную поддержку доллару оказывают благоприятные изменения ключевых макроэкономических индикаторов: рост производства, расширение инвестиций в строительство; восстановление государственных расходов и увеличение экспорта создают стимулы для укрепления американской валюты. Еще одним аргументом в пользу укрепления доллара выступает рост доходности гособлигаций США", - добавила она.