Биржи США снижаются на позитивных данных рынка труда - в ожидании ужесточения политики ФРС

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США значительно снижаются в начале торгов пятницы после публикации сильной статистики уровня безработицы, зарплат и числе рабочих мест в стране, которая повысила ожидания более активного подъема учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в текущем году, следует из данных бирж.

По состоянию на 18.59 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,95%, до 25938,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,8%, до 2799,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,73%, до 7331,64 пункта.

Безработица в США в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч, сообщило ранее в пятницу минтруд. Показатель безработицы совпал с прогнозами аналитиков, а по числу рабочих мест оказался выше ожиданий в 184 тысячи. Почасовая заработная плата в США выросла на 2,9% в годовом выражении и на 0,3% в месячном.

"То, что хорошо для среднестатистического американского рабочего, оказывается отрицательным для акций, так как увеличивает вероятность дальнейшего повышения ставки", - цитирует агентство Рейтер Майкла Антонелли (Michael Antonelli), управляющего директора по институциональным продажам фонда Robert W. Baird.

По словам эксперта, до этого рынки в большей степени ожидали трех повышений ставки в этом году, однако "ястребиные" комментарии представителей регулятора и рост заработной платы в США указывает на то, что следует ждать четырех повышений.

Федрезерв по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания ожидаемо принял решение сохранить базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых. ФРС по-прежнему планирует постепенное повышение ставок в 2018 году.