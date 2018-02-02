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Британский индекс FTSE 100 закрыл торговую неделю сильным снижением


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/. Британский индекс FTSE 100 завершил торги пятницы снижением, продемонстрировав за торговую неделю самое резкое снижение с апреля 2017 года, следует из биржевых сводок.

На закрытии британский FTSE 100 опустился на 0,65, до 7442 пунктов, немецкий индекс DAX - на 1,68%, до 12785,16 пункта, французский CAC 40 - на 1,64%, до 5364,98 пункта.

"Мы наблюдаем распродажу глобально по всем фондовым биржам, так что это не только феномен Великобритании. Мы увидели незначительные доходы (по отчетностям компаний - ред.), также мы видели резкие снижения стоимости отдельных компаний... плюс фунт был достаточно сильным", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика London Capital Group Джаспера Лоурера (Jasper Lawler).

Акции AstraZeneca снижались на протяжении всей торговой сессии на финансовых результатах компании. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 2,868 миллиарда долларов, снизившись на 15,7% с показателя за 2016 год, прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,37 доллара против 2,77 доллара по итогам 2016 года. Операционная прибыль в отчетном периоде сократилась на 25% - до 3,677 миллиарда долларов. На закрытии стоимость бумаг компании выросла на 3,07%, так как инвесторы обратили внимание на заключение партнерских соглашений AstraZeneca в Китае.

Сырьевые компании также подешевели по итогам сессии. Бумаги Glencore, Evraz, Antofagasta и Anglo American подешевели на 4,3%, 3,9%, 2,2% и 2,5% соответственно.

Акции BP снизились в стоимости на 2,4% на фоне отчетности норвежской Aker BP, в которой BP владеет 30% акций. Отчетность BP ожидается на следующей неделе.

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