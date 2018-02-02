МНЕНИЕ: Лучший ответ на санкции США против госдолга РФ - либерализация рынка – эксперт

ВАШИНГТОН, 2 фев /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Лучшим ответом на возможные санкции в отношении российского госдолга могла бы стать дальнейшая либерализация рынка страны, именно так сделали Индия и Китай, которые ранее оказывались в похожем положении, рассказал РИА Новости портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак.

США в августе приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны были до конца января предоставить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка.

Также документ предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг РФ.

Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда включил почти все руководство РФ и крупных российских бизнесменов — всего 210 человек. Однако информации о каких-либо новых санкциях в открытой части доклада не было.

Затем во вторник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против России будут введены в ближайшем будущем, Вашингтон уже работает над ними. Минфин США при этом предупреждал, что потенциальное введение санкций в отношении госдолга России негативно скажется не только на российской экономике, но и на мировом рынке, и от этих мер могут пострадать и американские инвесторы.

А ранее в пятницу агентство Блумберг опубликовало доклад минфина США, в котором говорится, что введение ограничений на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики и увеличит нагрузку на ее банковский сектор. Но при этом министерство признает, что это может спровоцировать и ответные меры России против интересов США.

ВОЙНА ЗЕРКАЛ

Шостак отметил, что ранее минфин не указывал на риски таких зеркальных мер в отношении ценных бумаг США. "По крайне мере, я такого не припомню", - сказал он.

"Россия может ответить двумя способами, если ее госдолг попадет под санкции: запретить американцам покупать ее ценные бумаги, а также объявить о своем выходе из американского госдолга. Такое объявление может вызвать лишь краткосрочную волатильность на рынке, поскольку на эти бумаги найдутся покупатели. Не думаю, что российское правительство пойдет на это", - продолжил собеседник агентства.

По данным на конец ноября, Россия являлась держателем американских бондов на общую сумму 106 миллиардов долларов и занимала 15-ую строку среди инвесторов. Для сравнения – самый крупный покупатель казначейских бумаг США - Китай, сейчас у него аккумулировано 1,177 триллиона долларов американского госдолга из общего объема бумаг на 6,3 триллионов долларов.

ПОВОД ДЛЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ

"Другой вариант и, пожалуй, самый выигрышный – большая либерализация российского рынка, как это сделали Индия и Китай, которые оказывались в похожей ситуации", - указывает Шостак.

"Китай оказался под санкциями после восстания на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, Индия - из-за ее ядерной программы. Но в ответ на санкции они, напротив, пошли по пути либерализации рынка и экспорта. Сейчас речь идет, на минуточку, о второй и третьей экономике в мире. Таким образом, эти страны сумели повернуть эти ограничительные меры в свою пользу", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что рассуждать, будут или не будут введены ограничения по долгу РФ – "спекуляция", поскольку, судя по докладу, минфин США лишь предупреждает о рисках и сам, похоже, не определился, стоит ли предпринимать эти меры.