Эффект от санкций против долга РФ будет нивелирован без их поддержки в ЕС – минфин США

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ВАШИНГТОН, 2 фев /ПРАЙМ/. Эффект от возможных санкций против суверенного долга РФ может быть нивелирован, если Евросоюз не введет таких же санкций со своей стороны, говорится в специальном докладе минфина США, опубликованном на сайте агентства Bloomberg.

"Расширение санкций США, включая сделки с новым российским суверенным долгом, без соответствующих ответных мер ЕС и других партнеров США могут подорвать совместные усилия по поводу санкций", - говорится в документе.

Там же отмечается, что речь идет, в первую очередь, именно о европейских партнерах, которые играют важную роль на этом рынке.

По итогам третьего квартала 2017 года крупнейшим держателем российских казначейских бумаг была Франция – 0,7 миллиарда долларов, Италия - 0,6 миллиарда долларов, Великобритания – 0,4 миллиарда. США – всего 0,2 миллиарда долларов. При этом минфин отмечает, что в связи с возвращением российской экономики к росту бумаги становятся все более интересными для инвесторов.

В пятницу Блумберг опубликовал доклад Минфина США, в котором говорится, что введение ограничений на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор. При этом американский минфин признает, что это может спровоцировать и ответные меры России против интересов США.

США в августе 2017 года приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны были до конца января 2018 года предоставить Конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка. Также документ предполагает, что в течение полугода после его принятия Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг РФ.