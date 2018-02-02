S&P поместило рейтинг Teva Pharmaceutical в список на пересмотр с возможным понижением

МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) поместило корпоративный кредитный рейтинг на уровне "BBB-" израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.

По сообщению S&P, помещение рейтинга компании в список на пересмотр следует за новостью о том, что Teva внесла поправки в ковенант - условия досрочного погашения задолженности. Teva имеет долговые обязательства на сумму в 7,5 миллиарда долларов до 2019 года под ковенант, учитывающий уровень левериджа компании, и при этом ослабила ковенант на предельный уровень чистого левериджа до 1х в 2018 году.

Кроме того, S&P отмечает значительный рост конкуренции в фармацевтической отрасли. На конкурентной позиции Teva при этом негативно сказался отзыв патента на производство препарата от рассеянного склероза Copaxone. Американская Momenta Pharmaceuticals объявила о создании идентичного препарата в первой половине 2018 года.

Агентство может в будущем понизить рейтинг Teva на одну-две отметки в зависимости от изменения ожиданий относительно сокращения доли заемных средств в капитале компании в течение следующих двух лет.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. была основана в 1901 году, штаб-квартира расположена в Израиле. Компания работает в 60 странах мира, в том числе в США и Европе. На российском рынке присутствует с 1995 года как с собственными препаратами ("Копаксон", "Азилект"), так и с дженериками.