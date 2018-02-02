Биткоин коррекционно снижает масштаб пятничного падения

МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет в ходе всех пятничных торгов, в то время как трейдеры оценивают новости о проверке японской криптовалютной биржи Coinchek местным финрегулятором после ее взлома ранее в январе, при этом к вечеру котировки подросли от минимумов дня, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.28 мск биткоин дешевел на 5,37%, до 8,54 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 4,66% - до 8,56 тысячи, на GDAX - на 5,76%, до 8,4 тысячи. По данным портала Coindesk, который высчитывает среднюю цену биткоина по его стоимости на четырех крупнейших криптобиржах, виртуальная валюта дешевела на 5,99%, до 8,5 тысячи.

Ранее в пятницу в районе 16.00 мск CoinMarketCap, который агрегирует данные с более чем 20 торговых площадок, отражал падение биткоина более чем на 17% и ниже 8 тысяч долларов.

Другие популярные криптовалюты также снижаются в стоимости. Согласно данным CoinMarketCap, Ethereum дешевеет вечером на 14,88%, до 878,18 доллара, Bitcoin Cash - на 7,41%, до 1,16 тысячи долларов, Ripple - на 16,05%, до 0,81 доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 406,7 миллиарда долларов. Доля биткоина в общей капитализации рынка криптовалют составляет примерно 35%.

Паника на биржах связана с потоком негативных новостей. Так, власти Японии продолжают усиливать контроль над рынком криптовалют в стране. Сотрудники Агентства по финансовым услугам Японии (FSA) в пятницу провели проверку биржи Coincheck. В ходе проверки инспекторы изучили ее финансовую отчетность и проверили способность Coincheck выплатить компенсацию клиентам, пострадавшим от кражи средств.

В январе со счетов клиентов Coincheck было украдено виртуальной валюты NEM на сумму, эквивалентную 58 миллиардам иен, или 527 миллионам долларов. Власти Японии заявили, что будут ужесточать контроль над обменниками криптовалют в стране, а FSA будет проводить тщательные проверки всех сервисов по обмену цифровыми валютами.