ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился вслед за нефтью и на обсуждении возможности новых санкций

МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ в последний рабочий день недели подешевел по своим основным индексам, следуя за ценами на нефть на фоне нервозности, связанной с обсуждением возможности расширения экономических санкций США против России.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,90%, до 2281,84 пункта, индекс РТС - на 1,57%, до 1272,76 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.36 мск рос на 53 копейки, до 56,45 рубля, курс евро - на 37 копеек, до 70,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

Апрельский фьючерс марки Brent в то же время падает на 1,48%, до 68,62 доллара за баррель.

"В целом рынок снижается как на негативном внешнем фоне, так и на ожиданиях новостей по ограничениям США для РФ. Отсутствие прямых действий по "кремлёвскому докладу" вызвало большую критику администрации Дональда Трампа, что может вынудить Белый дом к определённым действиям", - комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди акций по снижению - акции "Магнита" MGNT(-3,58%), ОГК-2 (-2,88%), НЛМК (-2,83%), "Фосагро" PHOR(-2,64%), "Северстали" CHMF(-2,53%), "Яндекса" YNDX(-2,36%).

Бумаги Сбербанка SBER также значительно снизились: префы на 2,32%, обыкновенные акции – на 2,23%.

Повышенная волатильность в акциях Сбербанка говорит о том, что период рекордов может завершиться, считает Андрей Кочетков.

В ближайшие дни мы можем увидеть развитие нисходящей коррекции в акциях Сбербанка, считает Анастасия Игнатенко из ГК TeleTrade. По обыкновенным акциям просматривается вероятность отката в район 250-252 рублей, где пролегает ближайший тренд на повышение, отмечает она.

Среди лидеров роста в пятницу, в свою очередь, оказались акции "М.Видео" (5,25%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(2,2%), префы "Селигдара" SELG(1,42%), акции ИСКЧ (1,4%), "Камаза" KMAZ(1,08%), "МРСК Центра" MRKC(1,07%) и "Дикси" (1,04%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС удерживаются выше средних уровней 2280 и 1270 пунктов, до преодоления которых они сохраняют склонность к росту, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер". Поэтому пока стоит воздержаться от открытия краткосрочных коротких позиций, считает она.

Публикация в США нового списка российских физических лиц, которые могут попасть под санкции, в ближайшей перспективе будет оказывать давление на индекс Мосбиржи, отмечает Виктор Марков из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"Технически индекс ММВБ не смог преодолеть вверх максимальный уровень 2017 года - 2300 пунктов, а также верхнюю границу растущего тренда… В ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего снижения индекса... При дальнейшем снижении... уровнем поддержки станет 2250 пунктов", - добавляет он.