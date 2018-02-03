Биржи США потеряли 2-2,6% после статистики по рынку труда

МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США по итогам пятницу значительно снизились на фоне роста ожиданий более активного подъема учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в текущем году, следует из данных бирж.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 2,54%, до 25520,96 пункта – это максимальное снижение показателя в процентах с августа 2017 года. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,12%, до 2762,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,96%, до 7240,95 пункта.

Безработица в США в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч, сообщил ранее в пятницу минтруд. Показатель безработицы совпал с прогнозами аналитиков, а по числу рабочих мест оказался выше ожиданий в 184 тысячи. Почасовая заработная плата в США выросла на 2,9% в годовом выражении и на 0,3% в месячном.

По мнению экспертов, такая статистика существенно повышает вероятность дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом. На этой неделе регулятор ожидаемо принял решение сохранить базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, однако подтвердил, что по-прежнему планирует постепенное повышение ставок в 2018 году.