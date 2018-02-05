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АНОНС - Участники Недели российского бизнеса обсудят цифровую экономику


Рынки

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Неделя российского бизнеса (НРБ) стартует в Москве в понедельник, и одной из ключевых тем XI Недели российского бизнеса станет цифровая экономика - так, в рамках НРБ впервые пройдет форум по цифровой трансформации.

Состоятся и традиционные форумы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП): налоговый, финансовый, экологический, международный и социальный.

НРБ проходит ежегодно и является мероприятием, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. Мероприятие проводит РСПП. Участниками мероприятий НРБ-2018 по традиции станут вице-премьеры РФ, представители администрации президента, главы министерств и ведомств, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.

В рамках НРБ 9 февраля состоится Съезд РСПП, который обычно посещает президент РФ Владимир Путин. В декабре глава РСПП Александр Шохин говорил журналистам, что президента ждут на съезд и в этом году. Также, по его словам, РСПП на съезде обсудит в том числе инвестклимат в стране.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступит генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса-2018.

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