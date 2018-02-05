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Японский Nikkei упал до минимума с декабря вслед за биржами США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются во главе с японским Nikkei на фоне пятничного негатива с американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск японский индекс Nikkei 225 снижался на 2,23%, до 22753,58 пункта. Ранее в ходе торгов он падал на 2,5%, до 22697,53 пункта, что является минимальным значением индекса с середины декабря 2017 года. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18% - до 3455,9 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1806,96 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,78% - до 32022,79 пункта, корейский KOSPI - на 1,21%, до 2494,91 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,61%, до 6023 пунктов.

Участники торгов обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США по итогам пятницы значительно снизились на фоне роста ожиданий более активного повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в текущем году с учетом хороших макроэкономических данных.

"Похоже, начало недели будет неспокойным для трейдеров на всех рынках из-за вопроса, является ли изменение динамики на американских биржах в конце прошлой недели и их закрытие в пятницу в "красной зоне" началом более масштабного тренда", - полагает главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна (Greg McKenna), слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Не помогают сдержать негатив позитивные корпоративные новости из Японии. Так, японский производитель потребительской электроники Sony Corporation в пятницу после закрытия торгов сообщил, что по итогам третьего квартала 2017-2018 финансового года (завершился 31 декабря) нарастил чистую прибыль в 15 раз год к году - до 295,9 миллиарда иен (2,7 миллиарда долларов). Операционная прибыль выросла в 3,8 раза - до 350,837 миллиарда иен (3,2 миллиарда долларов). Квартальная выручка Sony увеличилась на 11,5% - до 2,7 триллиона иен (24,6 миллиарда долларов). Акции компании в понедельник дорожают на бирже Японии на 2%.

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