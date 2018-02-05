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Золото продолжает дешеветь на статданных по рынку труда в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник сохраняет негативную динамику конца прошлой недели после того, как превзошедшая прогнозы статистика по рынку труда США усилила ожидания мартовского повышения базовой ставки в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4 доллара, или на 0,21%, до 1333,2 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,38%, до 16,65 доллара за унцию.

На настроения инвесторов в начале недели продолжают влиять пятничные новости. Так, министерство труда США сообщило, что безработица в стране в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч, хотя эксперты ожидали роста числа рабочих мест лишь на 184 тысячи.

Аналитик OCBC Барнабас Ган (Barnabas Gan), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что хорошие экономические перспективы в США должны способствовать росту спроса на более рискованные активы и оказать давление на стоимость драгоценного металла.

Улучшение ситуации на американском рынке труда способствует росту ожиданий того, что ФРС США может повысить базовую ставку на следующем заседании, в марте. Традиционно показатель безработицы в страны является одним из основных индикаторов, которые оценивает регулятор при принятии решения по ставке. При этом более высокая процентная ставка делает золото менее привлекательным для инвесторов.

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