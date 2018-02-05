Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 5 февраля

МОСКВА, 52 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:45
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь)
|53,9
|54,7 (факт)
|7:00
|JPY
|Япония - Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|11:15
|EUR
|Испания - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|54,6
|55,4
|11:45
|EUR
|Италия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
|55,4
|56
|11:50
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
|59,3
|59,3
|11:55
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)
|57
|57
|12:00
|EUR
|Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|58,6
|58,6
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)
|57,6
|57,6
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)
|54,2
|54,3
|13:00
|EUR
|Еврозона - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,50%
|-1,00%
|17:45
|USD
|США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|53,8
|17:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
|53,3
|18:00
|USD
|США - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь)
|56,3
|18:00
|USD
|США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (январь)
|56
|56,3
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)
|56,8
|55,1 (факт)
|5-9 фев
|RUB
|ОК Русал - операционные результаты за 4кв2017
|RUB
|Ленэнерго - ВОСА (реестр закрыт 12.12.2017, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|МОЭСК - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)
|RUB
|МРСК Северного Кавказа - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)
|RUB
|РусГидро - СД (об определении закупочной политики РусГидро, о предоставлении взносов в уставный капитал Чукотэнерго)