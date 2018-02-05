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Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 5 февраля


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МОСКВА, 52 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:45 CNYКитай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь)53,954,7 (факт)
7:00 JPYЯпония - Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды  
11:15 EURИспания - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)54,655,4
11:45 EURИталия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)55,456
11:50 EURФранция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)59,359,3
11:55 EURГермания - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)5757
12:00 EURЕврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)58,658,6
12:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)57,657,6
12:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)54,254,3
13:00 EURЕврозона - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)1,50%-1,00%
17:45 USDСША - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)53,8
17:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)53,3
18:00 USDСША - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь)56,3
18:00 USDСША - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (январь)5656,3

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
9:00 RUBИндекс деловой активности в секторе услуг (январь)56,855,1 (факт)
5-9 фев RUBОК Русал - операционные результаты за 4кв2017
 RUBЛенэнерго - ВОСА (реестр закрыт 12.12.2017, досрочные перевыборы СД)
 RUBМОЭСК - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)
 RUBМРСК Северного Кавказа - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)
 RUBРусГидро - СД (об определении закупочной политики РусГидро, о предоставлении взносов в уставный капитал Чукотэнерго)
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