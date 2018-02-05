Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 5 февраля

МОСКВА, 52 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 4:45 CNY Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь) 53,9 54,7 (факт) 7:00 JPY Япония - Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды 11:15 EUR Испания - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 54,6 55,4 11:45 EUR Италия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь) 55,4 56 11:50 EUR Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь) 59,3 59,3 11:55 EUR Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) 57 57 12:00 EUR Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 58,6 58,6 12:00 EUR Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) 57,6 57,6 12:30 GBP Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) 54,2 54,3 13:00 EUR Еврозона - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 1,50% -1,00% 17:45 USD США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 53,8 17:45 USD США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь) 53,3 18:00 USD США - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь) 56,3 18:00 USD США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (январь) 56 56,3

Российские события