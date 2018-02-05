FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи АТР закрылись в основном снижением, японский Nikkei опустился ниже 23 тысяч пунктов


Рынки / Индексы

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном снижением на фоне распродажи на американских и европейских фондовых биржах в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,73%, до 3487,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,84%, до 1806,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,09%, до 32245,22 пункта, южнокорейский KOSPI на 1,33%, до 2491,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,56%, до 6026,2 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,55%, до 22682,08 пункта, опустившись ниже 23 тысяч пунктов впервые в этом году.

Основные фондовые индексы США по итогам пятницы значительно снизились после публикации статистики рынка труда в США, которая поддержала ожидания инвесторов и прогнозы американского регулятора об ускорении инфляции в текущем году.

Условия на рынке труда в США в последнее время улучшались, так что рост зарплат был предсказуем, однако "темпы роста оказались сюрпризом для рынка", приводит агентство Market Watch мнение инвестиционного стратега LGB Bank Asia Штефана Хофера (Stefan Hofer).

Японский индекс чувствовал дополнительное давление на фоне укрепления курса иены. По состоянию на 12.08 мск курс доллара к иене снижался до 109,78 иены за доллар со 110,16 иены на прошлых торгах.

Nikkei 225 может снизится до уровней ноября 2016 когда, когда он упал на новостях о том, что новым президентом США станет Дональд Трамп. С тех пор, как указывает Market Watch, фондовые рынки демонстрировали преимущественно тренд на рост.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ