Биткоин опустился ниже $8 тыс на сохраняющемся напряжении на рынке криптовалют

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Биткоин (bitcoin) опустился на торгах в понедельник ниже 8 тысяч долларов на фоне напряженности на рынке криптовалют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 мск по данным одной из крупнейших торговых площадок биржи Bitfinex, оборот которой составляет около 90 тысяч биткоинов в сутки, криптовалюта снижалась в цене на 9,51% - до 7,96 тысячи.

По данным портала Coindesk, который высчитывает среднюю цену биткоина по его стоимости на четырех крупнейших криптобиржах Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit, виртуальная валюта снижалась на 3,46%, до 7,9 тысячи.

А по данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 10,74%, до 7,98 тысячи долларов. Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.

Игроки продолжают отыгрывать новости СМИ о том, что Северная Корея пытается взламывать южнокорейские биржи с целью кражи криптовалюты. При этом КНДР уже удалось украсть криптовалюты стоимостью в "десятки миллионов вон".

Кроме того, в пятницу и понедельник JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Lloyds Banking Group в отдельных заявлениях сообщили о запрете покупки криптовалют с кредитных карт, выпущенных этими банками.