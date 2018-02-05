FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть дешевеет на фоне общего снижения на мировых фондовых биржах


Commodities / Рынки

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник продолжают снижаться на фоне общего ухудшения инвестиционных настроений на фондовых биржах по всему миру, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.45 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,93%, до 67,94 доллара за баррель, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,57%, до 65,08 доллара за баррель.

"Снижение цен на нефть связано с общим ухудшением (инвестиционных - ред.) настроений... Глобальные фондовые рынки находятся под давлением, что подтверждает тот факт, что резкий рост цен в предыдущие недели был в основном обеспечен склонностью к риску у инвесторов", - приводит издание The Wall Street Journal мнение аналитика Commerzbank.

Резкая распродажа, которая началась на фондовых биржах в пятницу, продолжилась в понедельник на фоне ожиданий по ускорению инфляции в США, а также на фоне резкого роста доходности государственных облигаций.

При этом трейдеры продолжают опасаться роста добычи нефти в США. По данным нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, опубликованным в пятницу, по итогам завершившейся 2 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть штук, или на 0,8%, до 765 единиц. При этом количество газодобывающих установок сократилось за ту же неделю на семь, или на 3,7%, до 181 единицы.

"Возможно, распродажа на рынках ценных бумаг была необходима для того, чтобы убедить нефтяных "быков" в том, что недавнее ралли (цен на нефть - ред.) недолговечно, особенно в свете потенциально перенасыщенного нефтью первого полугодия 2018 года", - добавляет в своем комментарии изданию аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга (Tamas Varga).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ