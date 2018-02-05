Нефть дешевеет на фоне общего снижения на мировых фондовых биржах

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник продолжают снижаться на фоне общего ухудшения инвестиционных настроений на фондовых биржах по всему миру, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.45 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,93%, до 67,94 доллара за баррель, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,57%, до 65,08 доллара за баррель.

"Снижение цен на нефть связано с общим ухудшением (инвестиционных - ред.) настроений... Глобальные фондовые рынки находятся под давлением, что подтверждает тот факт, что резкий рост цен в предыдущие недели был в основном обеспечен склонностью к риску у инвесторов", - приводит издание The Wall Street Journal мнение аналитика Commerzbank.

Резкая распродажа, которая началась на фондовых биржах в пятницу, продолжилась в понедельник на фоне ожиданий по ускорению инфляции в США, а также на фоне резкого роста доходности государственных облигаций.

При этом трейдеры продолжают опасаться роста добычи нефти в США. По данным нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, опубликованным в пятницу, по итогам завершившейся 2 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть штук, или на 0,8%, до 765 единиц. При этом количество газодобывающих установок сократилось за ту же неделю на семь, или на 3,7%, до 181 единицы.

"Возможно, распродажа на рынках ценных бумаг была необходима для того, чтобы убедить нефтяных "быков" в том, что недавнее ралли (цен на нефть - ред.) недолговечно, особенно в свете потенциально перенасыщенного нефтью первого полугодия 2018 года", - добавляет в своем комментарии изданию аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга (Tamas Varga).