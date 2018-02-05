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Европейские биржи снижаются на 1% вслед за биржами США и АТР


Рынки / Индексы

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж опустились примерно на 1% на фоне снижения на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов. Позитивная статистика по рынку труда США увеличила вероятность того, что Федрезерв повысит ставку на следующем заседании.

По состоянию на 14.34 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 1,22%, до 7352,25 пункта, французский CAC 40 - на 1,07%, до 5307,5 пункта, немецкий DAX - на 0,83%, до 12679 пунктов.

Позитивная статистика по рынку труда США вызвала снижение мировых бирж, в том числе американских и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), поскольку улучшение ситуации на рынке труда способствует росту ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить базовую ставку на следующем заседании в марте. По данным CME Group, 77,5% экспертов считают, что на мартовском заседании ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых.

Министерство труда США сообщило, что безработица в стране в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч, хотя эксперты ожидали роста числа рабочих мест лишь на 184 тысячи.

Инвесторы также отреагировали на статистику по еврозоне. Ранее в понедельник стало известно, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе вырос до 58,8 пункта с 58,1 пункта месяцем ранее, что стало максимумом с июня 2006 года.

Позднее европейское статистическое агентство Евростат сообщило о том, что объем розничных продаж в еврозоне в декабре 2017 года снизился на 1,1% по сравнению с ноябрем, как и ожидали аналитики. В Евросоюзе розничные продажи в декабре снизились на 1% по сравнению с ноябрем. В годовом выражении в декабре объем розничных продаж в еврозоне вырос на 1,9%, как и ожидали эксперты, в ЕС - на 2,4%.

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