Рубль днем немного сползает к доллару и евро вслед за нефтью

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Рубль днем умеренно снижался к доллару и к евро на ослабевшей нефти.

Евро закрепляется выше психологически значимой отметки 70 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.00 мск повышался на 0,15 рубля — до 56,7 рубля, курс евро - на 0,07 рубля — до 70,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СПОЛЗАЕТ ЗА НЕФТЬЮ

Курс рубля в начале недели слегка снижается, отыгрывая общее ухудшение конъюнктуры мировых фондовых рынков.

Мировые цены на нефть в понедельник продолжают снижаться, также задавая курс на ослабление рубля. Участники рынка "черного золота" продолжают опасаться роста добычи нефти в США. По данным нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, опубликованным в пятницу, по итогам завершившейся 2 февраля рабочей недели число работающих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть штук, или на 0,8%, до 765 единиц. При этом количество газодобывающих установок сократилось за ту же неделю на семь, или на 3,7%, до 181 единицы.

Курс доллара и евро прибавляет против рубля 0,2-0,3%. Рублевая цена "черного золота" сползла в район отметки 3,8 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сама по себе публикация докладов Казначейства США о санкциях против РФ не снимает санкционный риск относительно России – особенно в то время, когда и в сенат, и в палату представителей внесены законопроекты, которые предусматривают ограничительные меры, в том числе против инвестиций в суверенные обязательства страны, если будет установлен факт вмешательства в будущие выборы на территории США, рассуждают аналитики Росбанка.

"Однако в моменте многие инвесторы, вероятно, интерпретируют мягкую тональность докладов как повод для тактического добавления длинных позиций по отечественным финансовым активам, в частности ОФЗ, что поддерживает курс рубля", - добавил он.

Повышение объема продаж валюты от нефтегазовых доходов не вызывает резкого укрепления рубля, а увеличенные покупки валюты Минфином в начале текущего года, в свою очередь, не провоцируют его резкого ослабления, рассуждает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Я полагаю, что, пока нефть котируется в коридоре 60–70 долларов за баррель, этот баланс в целом не будет нарушен. Лишь при выходе из этого коридора станет явно заметна разница между объемами на покупку и продажу. До конца февраля ориентируюсь на диапазон 56–57,50 по паре USD/RUB", - оценил он.