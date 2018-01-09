Рынок акций РФ снизился на внешнем негативе

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился вместе с зарубежными площадками и ценами на нефть.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,22% - до 2276,85 пункта, индекс РТС - на 0,71%, до 1263,77 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 10 копеек - до 56,75 рубля, курс евро - на 1 копейку - до 70,46 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent снижается на 0,41% - до 68,3 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

РЕАКЦИЯ НА СПИСОК ТИТОВА

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, заявивший о готовности баллотироваться в президенты РФ, в субботу в Лондоне встретился с российскими предпринимателями, против которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении на родину.

На встрече присутствовали около 30 человек, среди которых были бывший совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, экс-владелец банка "Траст" Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, бывший вице-президент "Роснефти" ROSN Анатолий Локтионов, со-основатель "Евросети" Евгений Чичваркин, а также бывший топ-менеджер "Альфа-групп" Владимир Ашурков.

Титов также сообщил, что передал письмо для президента РФ Владимира Путина со списком бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться в Россию, в нем более 10 имен.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле пока не видели этого письма, а когда оно поступит, то будет рассмотрено и перенаправлено соответствующим службам.

Рынок акций проигнорировал новость о списке бизнесменов и торговался в минусе вместе с мировыми рынками. Азиатские рынки закрылись в минусе, европейские индексы также снизились. Американские индексы открылись в "красной зоне".

"Само по себе предложение не является сигналом, сигналом может быть только его рассмотрение российскими властями, естественно, с соблюдением всех законных процедур. Вопрос здесь не в том, чтобы кто-то мог вернуться, а в том, чтобы произошла реформа судебной системы и отношений власти с бизнесом, чтобы у людей были комфортные условия для занятий предпринимательской деятельностью. Но, безусловно, даже возвращение части людей из списка Титова будет хорошим сигналом для фондового рынка", - прокомментировал Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Аэрофлота" AFLT выросли на 3,67% - до 138,4 рубля (днем уже подскакивали на 4,1% - до 139 рублей) после публикации отчетности по РСБУ за 2017 год. Так, чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом на 21,7%, до 28,443 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 4,4% - до 446,649 миллиарда рублей.

Акции "Фосагро" PHOR снизились – на 0,83%, несмотря на публикацию позитивных производственных данных за 2017 год.

Группа "Фосагро" в 2017 году увеличила производство удобрений на 12,3% по сравнению с показателем за 2016 год - до 8,341 миллиона тонн. Объем продаж вырос на 12,2%, достигнув 8,105 миллиона тонн. В частности, объем продаж фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов за год вырос на 11,3% - до 6,489 миллиона тонн, их производство увеличилось на 11,4% - до 6,606 миллиона тонн.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Рост доллара в район 57 рублей впервые с 11 января помог вырасти бумагам "Сургутнефтегаза" SNGS(префы поднялись на 2,56%, обыкновенные акции – на 2,06%).

Также среди лидеров роста – обыкновенные акции "Россетей" (2,04%), акции "Алросы" ALRS(1,46%), "Русала" (1,38%), "Русгидро" (1,33%), "Аптечной сети 36 и 6" (0,96%) и акции Polymetal (0,94%).

Среди лидеров снижения – акции "Энел Россия" (-4,05%), обыкновенные акции "Татнефти" TATN(-2,52%), префы "Селигдара" SELG(-2,52%), акции "Интер РАО" IRAO(-1,95%), а также акции "Уралкалия" (-1,9%) и акции "Магнита" MGNT(-1,63%).

"Распродажа в бумагах "Магнита" продолжается. "Медведи" явно ведут бумагу к 4500 руб. Этот уровень может сдержать напор продавцов, но сами по себе эмоциональные продажи удастся задавить не ранее 4000 рублей", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Медвежьи" сигналы указывают на опасность ускорения нисходящего движения к 2230 пунктам по индексу Мосбиржи и 1230 пунктов по индексу РТС, отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер".

Индекс Мосбиржи спустился ниже промежуточной поддержки на 2275 пунктов, откуда открылась дорога к 2245 пунктам, отмечает Бодрова из "Альпари". Если ко вторнику общие настроения инвесторов не изменятся, продавцы продолжат свою работу, считает она. Индекс РТС все еще заключен в рамки 1250-1300 пунктов, для развития нисходящей тенденции нужно закрепиться под нижней границей коридора, добавляет аналитик.