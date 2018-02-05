Курс доллара растет на ожиданиях активного повышения ставки ФРС США

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Доллар дорожает к мировым валютам в понедельник вечером, так как инвесторы продолжают отыгрывать статистику по рынку труда, которая указала на возможность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики американского регулятора, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.41 мск курс евро к доллару снижался до 1,2419 доллара с 1,2456 доллара за евро по итогам предыдущего закрытия, курс доллара к иене опускался до 110,03 иены за доллар со 110,16 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,33%, до 89,49 пункта.

Американскую валюту продолжает поддерживать статистика по рынку труда США. Согласно обнародованным в пятницу данным министерства труда страны, почасовая зарплата в США в январе выросла на 2,9% в годовом выражении и на 0,3% в месячном – до 26,74 доллара. Рост зарплат был расценен рынками как индикатор ускоряющейся инфляции, которая подтолкнет Федеральную резервную систему (ФРС) США более активно повышать базовую ставку в 2018 году.

По итогам заседания в январе регулятор ожидаемо принял решение сохранить ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, однако подтвердил, что по-прежнему планирует постепенное повышение ставок в текущем году.

Тем не менее, как отмечают аналитики, рост доллара на новостях о возможном ускорении ужесточения ДКП оказался незначительным - американская валюта с конца января продолжает торговаться на трехлетних минимумах.

"Чтобы обеспечить устойчивый рост доллара, нужно реальное изменение потоков капитала", - приводит агентство Рейтер слова стратега Credit Agricole Мануэля Оливери (Manuel Oliveri). Эксперт отметил, что данные об этих потоках сейчас указывают на более сильный евро, который вырос на 7,2% по отношению к доллару с начала ноября.