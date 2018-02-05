Еврозоне необходимо подготовится к переходу к новым отношениям ЕС и Британии – Драги

БРЮССЕЛЬ, 5 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева. Странам еврозоны необходимо подготовится на случай отсутствия соглашения между Евросоюзом и Великобританией по переходному периоду в отношениях после Brexit, заявил глава Европейского центробанка Марио Драги, вступая в Европарламенте.

"Еще один фактор, формирующий финансовый сектор еврозоны – это решение Великобритании выйти из ЕС. На данном этапе у нас нет ясности о форме будущих отношений страны с Евросоюзом", - сказал глава регулятора, чье выступление в ЕП транслировалось службами ЕС.

Поэтому важна хорошая подготовка для адаптации к новой реальности, "особенно в случае, если не будет достигнуто соглашение о переходном периоде в отношениях страны и союза", добавил он.

К переходной ситуации должны готовиться не только банки и финансовые институты. Власти – на национальном уровне и уровне ЕС, должны сделать так, чтобы нормативная база могла "сохранить устойчивость финансового сектора перед лицом новых вызовов", сказал Драги.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли - банковского сектора.