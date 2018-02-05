ОБЗОР - Рубль снижался к доллару и к евро, которые нацелились на локальные максимумы

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в понедельник снижался к доллару и к евро, отыгрывая ослабление рынка нефти в район уровня 67,5 доллара за баррель сорта Brent, отмечают эксперты.

Сползание евро к отметке 1,24 доллара поддержало рост доллара в район 57 рублей впервые с 11 января. Евро днем попытался выйти на уровень 71 рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.49 мск рос на 0,32 рубля - до 56,87 рубля, курс евро - на 0,2 рубля, до 70,65 рубля, следует из данных Московской биржи. В течение торговой сессии доллар повышался до 56,98 рубля (максимум с 11 января), евро – до 70,97 рубля (максимум с 15 ноября – 2017 года).

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля снижался против доллара и евро, отыгрывая попытки сползания рынка нефти ниже 67,5 доллара за баррель сорта Brent.

Черное золото дешевеет на фоне общего ухудшения инвестиционных настроений из-за опасений по поводу ускорения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Кроме того, в пятницу американская нефтегазовая сервисная компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила об очередном росте числа действующих буровых установок в США, что усиливает опасения роста добычи в стране. По данным BHGE, по итогам завершившейся 2 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть, или на 0,8%, до 765 единиц.

Определенное давление на рубль оказали сообщения о наращивании покупок валюты Минфином. Ведомство с 7 февраля по 6 марта будет покупать на внутреннем рынке валюту на рекордные 15,7 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели рекордные же 298,1 миллиарда рублей.

В итоге, рублевая цена "черного золота" к вечеру колебалась ниже уровня 3,85 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро вечером прибавляли против рубля 0,3-0,6%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Наступившая неделя не обещает серьёзных колебаний на внутреннем валютном рынке, оценивает гендиректор АО "НПФ Согласие" Александр Вьюницкий. Даже планирующееся снижение ключевой ставки ЦБ с 7,75% на 25-50 базисных пунктов уже заложено в текущие котировки российской нацвалюты, оценил он.

"Но после публикации положительных данных по январской трудовой статистике США в пятницу и намёков ФРС на повышение ставки, рынки капитала снова повернулись лицом к доллару, постепенно оставляя без особого внимания валюты развивающихся рынков, и этот тренд будет превалирующим всю наступившую неделю. Все это играет в перспективе против рубля, снижая привлекательность покупки российского долга за счет долларового фондирования. Однако рублю сможет помогать лишь торгующаяся у отметки 70 долларов за баррель нефть марки Brent", - добавил Вьюницкий.

Локальная слабость рубля связана исключительно с ростом индекса доллара на форекс, считает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер".

"Мы считаем, что в среднесрочной перспективе рубль сохранит относительную устойчивость благодаря особенностям монетарной политики ЦБ РФ: плавное и прогнозируемое на горизонте 1,5 лет снижение ключевой ставки отечественного регулятора будет стимулировать спрос на ОФЗ и другие инструменты долгового рынка. Помимо этого, считаем, что поддержка национальной валюты умеренно усилится после проведения президентских выборов в России: покупатели рублевых активов, по всей видимости, будут закладывать несколько меньший риск", - добавил он.