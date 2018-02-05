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Fiat Chrysler объявил нового главу брендов Alfa Romeo и Maserati


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Американский автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в понедельник объявил, что Тим Кунискис (Tim Kuniskis) стал новым главой брендов Alfa Romeo и Maserati по всему миру, говорится в релизе компании.

Кунискис работает в FCA 26 лет, в последнее время возглавлял отдел по управлению брендами легковых автомобилей компании в Северной Америке, включая Chrysler, Dodge, Fiat и SRT. До этого он также занимал ряд должностей в точках продаж Fiat в США.

Кунискиса в должности главы отделения легковых автомобилей в Северной Америке сменит Стив Беам (Steve Beahm), который ранее был главой Maserati в Северной Америке и возглавлял группу управления цепочками поставок в этом регионе.

Рейд Бигленд (Reid Bigland), который ранее возглавлял бренды Alfa Romeo и Maserati по всему миру, продолжит работу в компании как глава отдела продаж Fiat в США, а также как президент и главный исполнительный директор FCA Canada.

"С запуском Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio и Maserati Levante мы должны сконцентрировать наше внимание на коммерческих аспектах, которые будут способствовать глобальному росту этих брендов", - приводятся в сообщении слова генерального директора Fiat Серхио Маркионне (Sergio Marchionne). "Рейд создал коммерческую основу для Alfa Romeo и Maserati, а сегодняшнее назначение позволит Тиму направить свои усилия исключительно на следующий этап развития брендов", - отметил Маркионне.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния компаний ожидается в 2018 году.

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