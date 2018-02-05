Биржи Европы закрылись в минусе на фоне глобальной распродажи акций

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника в минусе вслед за снижением на торговых площадках США и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов немецкий индекс DAX опустился на 0,76% - до 12687,49 пункта, французский CAC 40 - на 1,48%, до 5285,83 пункта, британский FTSE 100 - на 1,46%, до 7334,98 пункта.

"Европейские рынки прочно закрепились в красной зоне, поскольку глобальная распродажа акций усилилась. С тех пор, как в прошлую пятницу США опубликовали сильные данные о зарплатах, трейдеры встревожены перспективой ужесточения денежно-кредитной политики во всем мире", - приводит агентство Market Watch мнение рыночного аналитика CMC Markets UK Дэвида Мэддена (David Madden).

Согласно обнародованным в пятницу данным министерства труда США, почасовая зарплата в стране в январе выросла на 2,9% в годовом выражении и на 0,3% в месячном – до 26,74 доллара. Таким образом, годовой темп роста зарплат в январе стал самым быстрым более чем за 8 лет.

Рынки расценили эти данные как индикатор ускоряющейся инфляции в США. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему более активно повышать базовую ставку в 2018 году.