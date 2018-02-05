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Россельхознадзор заявляет, что PepsiCo отозвала иск к нему


Рынки

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. PepsiCo отозвала иск об оспаривании предписания регионального управления Россельхознадзора, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано. При этом компания по-прежнему заявляет, что еще не приняла решения о подаче иска.

"Компания "Вимм-Билль-Данн" (PepsiCo) отозвала иск об оспаривании предписания, выданного Алтайским управлением Россельхознадзора по результатам проведенной проверки Рубцовского молочного завода", - сообщила Мелано.

Россельхознадзор в конце января сообщил, что выявил нарушения законодательства РФ, регулирующего оборот сырого и пастеризованного молока, на Рубцовском молочном заводе (филиал АО "Вимм-Билль-Данн", входящего в PepsiCo) и возбудил административное дело. Ранее, в ноябре прошлого года, Россельхознадзор повторно выявил антибиотики тетрациклиновой группы в сыре Рубцовского молочного завода и лишил расположенное в Алтайском крае производство возможности поставлять продукцию на рынок ЕАЭС.

PepsiCo, в свою очередь, в конце января заявила, что изучит документы Россельхознадзора и может обжаловать решение в судебном порядке. О подаче иска компания не сообщала.

"В настоящее время мы изучаем документ, предоставляем свои возражения и, как ранее заявляли, при наличии оснований будем обжаловать итоги проверки в судебном порядке", - заявил представитель компании в понедельник.

В Россельхознадзоре, в свою очередь, добавили, что отзыв иска не стал неожиданностью для ведомства. "Стоит отметить, что в 2017 году эта компания проиграла Россельхознадзору два аналогичных суда и дважды отзывала иски к Россельхознадзору", - сказала Мелано.

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