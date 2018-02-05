Цена биткоина упала ниже $7 тыс

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дешеветь на торгах понедельника, опустившись ниже 7 тысяч долларов на новостях о запрете крупнейших мировых банков покупать криптовалюту с помощью кредитных карт, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи Bitfinex, одной из крупнейших торговых площадок, оборот которой составляет около 90 тысяч биткоинов в сутки, на 22.28 мск криптовалюта снижалась в цене на 15,66% - до 6,9 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин падал на 15,79% - до 7 тысяч долларов. По данным портала Coindesk, который высчитывает среднюю цену биткоина по его стоимости на четырех крупнейших криптобиржах (Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit), виртуальная валюта снижалась в цене на 15,47% - до 6,9 тысячи долларов.

Озабоченность инвесторов связана с воскресным заявлением банковской группы Lloyds Banking Group, одной из крупнейших в Великобритании, о запрете своим клиентам покупать биткоин и другие криптовалюты по кредитным картам. В пятницу об аналогичных мерах заявили американские банковские гиганты JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.

"С середины декабря криптовалюты потеряли симпатию инвесторов, а постоянный поток негативных новостей и спекуляции об усилении регулирования усугубили отрицательную динамику, так же как ранее поток положительных новостей помогал биткоину бить рекорды", - прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный стратег Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam).

Другие криптовалюты в понедельник вечером также дешевеют. Ethereum опускался в цене на 20,59% - до 674,8 доллара, Ripple - на 16,26%, до 0,69 доллара, Bitcoin Cash - на 20,46%, до 913,05 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 325,98 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 36% от всего рынка криптовалют.