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Банки ЕС не проявляют большого интереса к криптовалютам – ЕЦБ


Рынки / Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 5 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева. Банки Евросоюза не проявляют большого интереса к криптовалютам, таким как биткоин, заявил глава Европейского центрального банка Марио Драги в Европарламенте.

"Кредитные институты из Евросоюза выказывают ограниченный аппетит к цифровым валютам, таким как биткоин", - сказал он.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник продолжает дешеветь и уже опустилась ниже 7 тысяч долларов. Эксперты связывают очередной обвал биткоина с запретами крупнейших мировых банков покупать криптовалюту с их кредитных карт. В воскресенье об этом заявила британская банковская группа Lloyds Banking Group, в пятницу - американские банковские гиганты JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.

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