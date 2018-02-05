РФ и Франция готовы обменяться методиками противодействия кибертерроризму - Минкомсвязь РФ

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Россия и Франция готовы приступить к обсуждению и обмену методиками в сфере противодействия терроризму и экстремизму в интернете, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ по итогам встречи главы ведомства Николая Никифорова с послом Франции в России Сильви Берманном.

"Мы очень многое делаем для устранения терроризма и экстремизма в интернете. Французская сторона также высказывалась за усиление контроля и порядка. Мы готовы приступить к обсуждению и обмену методиками", - приводятся в сообщении слова Никифорова.

"Стороны отметили общность интересов в сфере цифровой экономики и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Стороны, в частности, обсудили совместную работу по ряду направлений, включая создание новых технологических компаний, поддержку стартапов и деятельность в сфере образования. Никифоров отметил, что центрами притяжения стартапов в инновационных областях являются "Сколково" и "Иннополис", деятельность которых основана на высоких технологиях.