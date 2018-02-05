Рубль обновляет локальные минимумы вслед за снижением цен на нефть, евро уже по 71 руб

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Рубль в понедельник вечером теряет позиции к основным мировым валютам на фоне падения цен на нефть; евро впервые с 15 ноября 2017 года поднялся выше 71 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 23.20 мск понедельника рос на 52 копейки - до 70,98 рубля, курс доллара - на 62 копейки, до 57,17 рубля.

Ранее в ходе торгов курс евро поднимался до 71,05 рубля - максимума с середины ноября прошлого года.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,66% - до 67,44 доллара за баррель.