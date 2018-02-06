Падение индекса Dow Jones не "лопнувший пузырь" на бирже США, а коррекция рынка - эксперт

ВАШИНГТОН, 6 фев /ПРАЙМ/. Обрушение ведущего промышленного индекса США Dow Jones в понедельник до исторического минимума, вероятнее всего, говорит о коррекции рынка, а не о "лопнувшем пузыре", рассказал РИА Новости главный экономист Smith's Research & Gradings и старший ассоциированный эксперт американского института CSIS Скотт МакДоналд.

Основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня — на 1175 пунктов, что является максимумом за всю историю индекса. В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.

"Две вещи происходят (на рынке сейчас). Был слишком долгий рост на рынке ценных бумаг. Слишком много позитива, многие вкладывали в акции. И, естественно, это не могло продолжаться вечно. С другой стороны, экономика растет, пробивает прогнозы экспертов. И вот в пятницу мы констатируем уход главы ФРС Джаннет Йеллен, которая была очень осторожна, и приходит новый парень (Джером Пауэлл), при котором будет, возможно, уже не три, а четыре повышения ставки", - сказал собеседник РИА Новости.

Несмотря на то, что ожидания по ужесточению монетарной политики были сильны уже в пятницу, существенный обвал рынка произошел именно в понедельник, поскольку на нем столкнулись две силы, пояснил эксперт. "С одной стороны те игроки, которые ожидали еще большего падения и считали, что сейчас приобретать бумаги слишком рискованно и нужно отступить, а с другой те, которые рассматривали это как возможность заработать", - добавил он.

"Утром мы наблюдали борьбу этих двух сил – людей продающих и покупающих. Но к обеду настроение на рынке под названием "давайте все-таки уходить отсюда, пока не будет больше ясности", возобладало", - констатирует МакДоналд.

Однако он считает, что в данном случае речь не идет о "лопнувшем пузыре" и, скорее всего, это коррекция рынка. "Я не вижу экономических показателей, "красного света", подобного тому, что был в 2008 году", - резюмировал он.

По предварительным данным бирж, Dow Jones потерял 4,6%, составив 24345,75 пункта, S&P 500 -4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq - 3,78%, до 6967,53 пункта.

Напряжение на рынке в понедельник было столь высоким, что ведущие телеканалы такие, как CNN и Fox News прекратили в обед трансляцию речи президента США Дональда Трампа и в прямом эфире начали показывать поведение индекса Dow Jones.