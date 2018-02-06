Первые торги в системе DICOM привели к росту курса евро в Венесуэле в 7,5 раз

МЕХИКО, 6 фев /ПРАЙМ/. Официальный курс евро, зафиксированный по итогам первых торгов в возобновившей работу дополнительной обменной системе DICOM в Венесуэле, вырос сразу в 7,5 раз.

По сообщению DICOM в ее микроблоге в Twitter, курс евро был зафиксирован на уровне почти 31 тысячи боливаров. Предыдущий официальный курс, отмеченный на торгах еще в 2017 году, составлял чуть более 4,1 тысячи боливаров.

Однако от реального курса "черного рынка" эти показатели по-прежнему весьма далеки. Портал Dolar Today, отслеживающий курс нелегального рынка Каракаса, сообщает, что в понедельник за 1 евро давали более 283 тысяч боливаров, а за 1 доллар США – порядка 228 тысяч боливаров.

В Венесуэле с 2003 года действуют жесткие меры валютного контроля. В данный момент в Венесуэле функционируют сразу несколько курсов доллара: помимо отмененного недавно фиксированного курса DIPRO в 10 боливаров за доллар, остается меняющийся курс в DICOM и курс "черного рынка", который не признается властями, но в зависимости от которого работают все уличные менялы.