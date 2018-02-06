ЦБ в пятницу может снизить ставку на 0,25 п.п, считает глава "Опоры"

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Центробанк РФ на заседании 9 февраля может принять решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, полагает глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Сейчас ставка составляет 7,75%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 1 февраля заявила, что Банк России видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров 9 февраля, но не исключает и паузы в снижении ключевой ставки.

"Было бы хорошо снизить еще хотя бы на 0,25 процентного пункта, это хотя бы был бы тренд. Конечно, она должна снижаться, если официально инфляция 2,5%, ... конечно, нужно снижать ставку ЦБ", - сказал Калинин в интервью РИА Новости в кулуарах Недели российского бизнеса РСПП. "Пусть не намного, но снижаться она должна. Если будет больше, буду только рад", - добавил собеседник агентства.

Инфляция в РФ по итогам 2017 года составила рекордно низкие 2,5% по сравнению с 5,4% в 2016 году. В 2018 году ЦБ ожидает роста потребительских цен на 3,5-4%.

Банк России в 2017 году снижал ключевую ставку шесть раз, доведя ее до 7,75% годовых. ЦБ по-прежнему оценивает уровень нейтральной ключевой ставки в 6-7%. В середине декабря Набиуллина говорила, что регулятор по-прежнему ожидает перехода к нейтральной ДКП в течение одного-двух лет. Другими словами, ключевая ставка ЦБ может в 2018–2019 годах опуститься с нынешнего уровня в 7,75% до 6-7%.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса (НРБ), проходящей с 5 по 9 февраля 2018 года, и обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 является Российский союз промышленников и предпринимателей.