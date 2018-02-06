Японский фондовый рынок упал более чем на 4% на фоне резкого падения индексов США

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Фондовый рынок Токио упал более чем на четыре процента во вторник, после того как основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6%, свидетельствуют данные торгов.

Японский фондовый индекс Nikkei 225, отражающий цены акций 225 ведущих японских компаний, снизился на 4,16% в начале торгов во вторник и опустился более чем на 943 пункта – до 21738,38 пункта.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, снизился на 3,94%, или 71,94 пункта до отметки 1751,80.

В понедельник основные фондовые индексы США рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

По предварительным данным бирж, Dow Jones потерял 4,6%, составив 24345,75 пункта, S&P 500 —4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq —3,78%, до 6967,53 пункта.

Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня – на 1175 пунктов, что является максимумом за всю историю индекса. В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.

В пятницу министерство труда США сообщило о росте почасовой зарплаты почти на 3% в годовом выражении. Как опасаются инвесторы, эти данные могут стать признаком ускоряющейся инфляции, а усиление инфляционных ожиданий повышает доходность гособлигаций США и увеличивает шансы на подъем ставки ФРС в текущем году.