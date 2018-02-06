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ЦБ РФ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития


Рынки

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Банк России с 6 февраля отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития (Тюмень), говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, по величине активов на 1 января 2018 года кредитная организация занимала 322 место в банковской системе РФ.

"Приказом Банка России с 6 февраля отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) Банк СБРР (ООО) (рег. № 1284, г. Тюмень)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦБ "неоднократно применял меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз - запрет на привлечение вкладов населения".

"В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации Банк СБРР (ООО) лицензии на осуществление банковских операций", - сообщает ЦБ.

В банке назначена временная администрация.

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