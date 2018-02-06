Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене на фоне распродаж на мировых фондовых рынках

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Курс доллара укрепляется по отношению к евро и при этом снижается к японской иене на фоне роста спроса на более надежные активы в свете распродаж на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск курс евро к доллару снижался до 1,2355 доллара с 1,2368 доллара за евро по итогам предыдущего закрытия, курс доллара к иене снижался до 108,48 иены за доллар со 109,09 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 89,66 пункта.

Спрос на доллар в паре с евро и на иену в паре с долларом укрепляется во вторник, поскольку инвесторы отдают предпочтение более надежным активам из-за активных распродаж на мировых фондовых рынках. Основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Вслед за ними во вторник резко падают фондовые индексы Азии.

"Инвесторы, пострадавшие от падения фондовых рынков, пытаются компенсировать свои убытки с помощью распродаж валют, которые дорожали в последнее время, например, евро. Это в свою очередь поддерживает доллар", - считает старший валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), которого цитирует агентство Рейтер.

В то же время доллар дешевеет по отношению к иене, которая традиционно считается надежным активом, и спрос на нее в периоды сильной волатильности на рынках растет. Эксперты не исключают, что доллар может упасть до 107 или даже до 104 иены за доллар, если на мировых рынках продолжатся распродажи.